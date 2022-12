Running, Giovanni Grano e Benedetta Coliva vincono la Maratona di Pisa

Giovanni Grano (Nuova Atl. Isernia) ha trionfato nella XXIII Cetilar Maratona di Pisa vincendo in solitaria in 2h17’55”, con quasi 4’ di scarto rispetto alla sua precedente partecipazione del 2012, quando si era piazzato secondo. Secondo posto per Andrea Soffientini (ASD Dinamo Sport) in 2h26’18” e terzo per Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate Milanese), che chiude in 2h26’22”. “L’ultimo anno e mezzo è stato piuttosto difficile, sono quindi felicissimo di essere rientrato in gara, di aver vinto e di averlo fatto a Pisa, una città che conosco molto bene perché mia moglie ha vissuto qui per qualche anno. Da qui ripartirò a caccia del mio personale”, ha detto il vincitore al termine della gara.

Al femminile trionfo a sorpresa di Benedetta Coliva (ASV Gherdeina Runners), al debutto sulla distanza, che chiude la sua gara in 2h35’43” davanti a Lenah Jerotich, seconda in 2h38’27”, e Claudia Marietta (G.s. Lammari), terza in 2h45’32”. “Sono emozionatissima, ringrazio il mio allenatore e la mia famiglia, è stata una gara bellissima”, ha detto la vincitrice al termine della gara.

Nella Pisanina Half Marathon vince l’ex campione italiano di maratona Alessio Terrasi (GP Parco Alpi Apuane) in 1h06’32” dopo aver corso sin dalle prime battute spalla a spalla con Giovanni Grano. Ben staccato il secondo Youssef Khatoui (Atl. Vallecamonica) al traguardo in 1h09’51”, tallonato da David Borg in 1h10’34”. Per il podio italiano la terza piazza è di Mirko Dolci (ASD Atl. Amaranto), sesto assoluto in 1h12’19”. Per le donne, fa il vuoto dietro di sé la maltese Lisa Marie Bezzina chiudendo in 1h19’46”. Piazza d’onore per la britannica Hannah Russell in 1h22’51”. Terzo gradino del podio e prima portacolori della bandiera nazionale per Francesca Bianchini (Brontolo Bike Asd) in 1h31’13” seguita a ruota dall’atleta locale Valentina Dami (ASCD Silvano Fedi) che taglia il traguardo in 1h31’39”. Terza italiana e quinta assoluta Alice Parducci (GP Parco Alpi Apuane) con il crono di 1h32’30”.