Qatar 2022, Kim “spaventa” il Napoli: “Sono pronto anche ad infortunarmi per giocare contro il Brasile”

Il difensore del Napoli e della Corea del Sud, Kim Min-Jae, ha parlato in vista degli ottavi di finali del Mondiale di Qatar 2022 contro il Brasile. Ecco le sue parole: “È stata dura seguire i miei compagni dalla panchina ma non potevo essere al 100% e abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi dispiaciuto non poter scendere in campo. Il Brasile? Voglio fare tutto pur di esserci, sono pronto a giocare a ogni costo, anche di infortunarmi in modo più serio”.