Pisa, maxischermo in piazza per il match di domani contro il Monza: la nota del sindaco

by Christian Poliseno

Stadio Arena Garibaldi - Foto Miguelftorres CC BY-SA 3.0

Nella giornata di domani, si giocherà la finale di andata per i playoff di Serie B tra Monza e Pisa. Il sindaco della città toscana, Michele Conti, tramite una nota ufficiale, ha annunciato che domani sarà possibile assistere alla in piazza su un maxischermo che sarà allestito ad hoc. Ecco la nota del sindaco: “Superando alcune difficoltà legate ai diritti tv e lavorando con il Pisa Sporting Club, la Prefettura e la Serie BKT domani sera installeremo un maxischermo in Piazza dei Cavalieri per permettere ai tifosi nerazzurri che rimarranno in città di vivere insieme le emozioni della finale di andata playoff.

Forza Pisa”.