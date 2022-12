Pentathlon Moderno: Elena Micheli e Giorgio Malan conquistano i titoli italiani

I vincitori del Campionato Italiano Assoluto di pentathlon moderno, andato in scena presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM), sono Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri). Tutto facile per Malan, dominatore delle qualifiche e bravo a ripetersi in finale. Basti pensare che ha totalizzato 1536 punti contro i 1503 del secondo classificato. A chiudere il podio Roberto Micheli con 1498. “Sono felice del risultato, oltre che delle singole prove. Sta funzionando tutto ciò su cui lavoro in allenamento. Non potevo finire la stagione in maniera migliore, spero sia di buon auspicio per il prossimo anno” ha dichiarato Malan.

Elena Micheli si è invece imposta con 1452 punti, precedendo Alice Sotero (1419) e Maria Beatrice Mercuri (1397). “Sono davvero felice di essermi riconfermata. Sono contenta dei dettagli che stiamo limando, ma anche del ritorno di Alice Sotero. Mi era mancata” ha spiegato la vincitrice. Infine, nella classifica a squadra maschile è il gruppo Fiamme Oro a primeggiare con 4481 punti. Nel femminile, invece, trionfo per i Carabinieri con 4214 punti.