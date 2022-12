Dopo la scomparsa di Pelé, il Santos ha deciso di sospendere l’utilizzo della maglia on il numero 10 da parte dei suoi giocatori. Ad annunciarlo, è stato il presidente del club, Andrés Rueda: “Per ora, in questo 2023, l’utilizzo del numero 10 è sospeso. In seguito ne parleremo con il Consiglio e vedremo se ritirare la maglia”.