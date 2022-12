Pagelle Bari-Genoa 1-2: voti e tabellino Serie B 2022/23

Il tabellino e le pagelle di Bari-Genoa, match valido per la diciannovesima giornata di Serie B 2022/23. Match spettacolare al San Nicola tra le due formazioni, con 50mila tifosi sugli spalti, che però non bastano ai galletti per portare a casa la vittoria: 1-2, gol di Puscas e Gudmundsson per gli ospiti, di Cheddira il gol della bandiera.

Le pagelle

BARI (4-3-2-1): Caprile 5; Dorval 5.5, Di Cesare 5, Vicari 5, Mazzotta 5.5; Maita 5.5 (77′ Bellomo 5.5), Maiello 6.5, Benedetti 6.5 (71′ Salcedo 5.5); Cheddira 7.5, Folorunsho 5.5 (77′ Scheidler 5.5); Botta 5 (71′ Ceter 5.5).

A disposizione: Frattali, Terranova, Zuzek, Pucino, Ricci, Mallamo, Antenucci, Cangiano.

All: Mignani 5

GENOA (4-3-3): Martinez 5.5; Hefti 6.5 Bani 7, Dragusin 6.5, Sabelli 6.5 (76′ Boci 6); Frendrup 6, Strootman 6.5 (95′ Ilsanker sv), Jagiello 5.5 (76′ Sturaro 6); Aramu 5.5 (76′ Vogliacco 5.5), Puscas 7, Gudmundsson 7 (83′ Yalcin sv).

A disposizione: Vodisek, Agostino, Czyborra, Lipani, Badelj, Galdames, Coda.

All. Cannavaro 7

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia 7

RETI: 2′ Puscas, 33′ Cheddira, 59′ Gudmundsson

NOTE: Serata senza nuvole, terreno di gioco in buone condizioni, 48.827 gli spettatori.

Ammoniti: Benedetti, Folorunsho, Aramu, Botta, Dragusin, Maita, Di Cesare, Bellomo.

Espulsi: –

Angoli: 6-4

Recupero: 2′ 1T – 7′ 2T