Midtjylland-Lazio 5-1, Sarri: “Non ci siamo presentati in campo”

“E’ stata la Lazio alcune volte vista l’anno scorso: una Lazio che non si presenta in campo. Questa sera fa ancora più male perché siamo in Europa e perché si pensava di lavorare nella direzione giusta”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland in Europa League. “Come me la spiego? Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo fosse una partita che si poteva aggiustare. Con questa mentalità – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – non c’è soluzione. La responsabilità è la mia, poi con i giocatori me la vedo io. Vorrò da loro una spiegazione, ho visto una squadra con un livello di presunzione immenso. Prima del gol avevamo il pallino, giocavamo fermi come se stessimo gestendo un vantaggio. Non so quanto il problema siano i cambi e il turnover, i 16 in campo li ho visti tutti sullo stesso livello mentale”, ha concluso Sarri.