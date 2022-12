Cagliari, sirene spagnole per Nandez: Gattuso lo vuole al Valencia

Naithan Nandez è finito nel mirino del Valencia. A dirlo è Pablo Betancur, agente del centrocampista del Cagliari, che a una radio uruguaiana ha svelato di esser stato contattato dal tecnico Gennaro Gattuso. “Mi ha chiamato. Ho parlato anche con il ds, ma ci sono un paio di proposte sul tavolo” ha aggiunto Betancur, spiegando che in precedenza Gattuso aveva cercato anche un altro suo assistito, Lucas Torreira, poi finito in Turchia. Valigie in mano dunque per Nandez, che potrebbe lasciare la Sardegna in questa sessione di calciomercato.