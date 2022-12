Biathlon, Annecy-Le Grand Bornand 2022: calendario, programma, orari e tv terza tappa Coppa del Mondo

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Terzo appuntamento del massimo circuito internazionale sulle nevi francesi dopo gli impegni di Kontiolahti e Hochfilzen. Si torna in pista giovedì 15 dicembre con la sprint maschile, prima di quella femminile in programma il giorno dopo. A seguire due inseguimenti sabato 17 e due mass start domenica 18 dicembre. L’Italia punta ancora in alto dopo le belle prestazioni nelle prime due tappe.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 15 dicembre

Ore 14.10: Sprint Maschile

Venerdì 16 dicembre

Ore 14.15: Sprint Femminile

Sabato 17 dicembre

Ore 12.10: Pursuit Maschile

Ore 14.15: Pursuit Femminile

Domenica 18 dicembre

Ore 12.10: Mass Start Maschile

Ore 14.15: Mass Start Femminile