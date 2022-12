Bayern Monaco, i tifosi a De Ligt: “Per favore Matthijs non sciare”

In casa Bayern Monaco, i tifosi sono molto contrari e preoccupati delle vacanze sulla neve dei loro calciatori. Qualche settimana fa infatti, Manuel Neuer si era fratturato la gamba sciando, ed è quindi stato costretto già a chiudere la stagione. Ebbene, sui social, i tifosi hanno scoperto che il difensore olandese De Ligt si trova con la compagna sulle montagne del Cervino. Sotto il post post, in tantissimi hanno inviato diversi messaggi invitandolo a non sciare per evitare infortuni.