Basket Nba: Ibrahimovic vola a Brooklyn per i Nets ed Irving gli regala la maglia

L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, era in prima fila al Barclays Center di New York per seguire la sfida di Nba tra Brooklyn Nets e Milwaukee, vinta dai padroni di casa 118-100. A fine gara anche Kyrie Irving, stella dei Nets, è andato a salutarlo e si è fermato a chiacchierare con lui, consegnandogli una delle sue maglie della gara. Ecco la foto dello svedese.

Zlatan Ibrahimovic presente viendo a los Nets ⚽️ @BrooklynNets pic.twitter.com/qwO6jTLtpH — NBA Latam (@NBALatam) December 24, 2022