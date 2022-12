Barcellona, sospesa la sanzione imposta dal TAD: Lewandowski potrà giocare contro l’Espanyol

Robert Lewandowski potrà giocare la sfida tra Barcellona ed Espanyol, in programma domani 31 dicembre alle ore 14.00. L’attaccante polacco era stato fermato per tre turni dal Tribunale Amministrativo dello Sport. Quest’oggi però è arrivata la decisione del Tribunale di Madrid che ha concesso una sospensione cautelare alla sanzione imposta dal TAD, che permette quindi al centravanti blaugrana di poter essere in campo.