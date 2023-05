Atletica, doppio appuntamento per Tortu: sabato i 200 a Nairobi, il 24 maggio i 100 a Savona

Direzione Kenya per Filippo Tortu, che nella giornata di mercoledì 10 maggio volerà a Nairobi, dove per il terzo anno consecutivo disputerà i 200 metri al meeting Kip Keino Classic. Per l’azzurro si tratta della prima uscita sui 200 dallo scorso agosto, quando centrò un ottimo bronzo ai Mondiali di Monaco di Baviera. L’appuntamento è per sabato 13 maggio allo stadio Kasarani, a circa 1.800 metri di altitudine. Filippo tornerà poi in Italia per il Memorial Ottolia di Savona, sulla pista della Fontanassa nella giornata di mercoledì 24 maggio, in cui lo sprinter delle Fiamme Gialle si cimenterà sui 100 metri.