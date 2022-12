Argentina-Francia, Coman e Tchouameni insultati sui social dopo rigori sbagliati

Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni sono stati insultati sui social dopo aver sbagliato i rigori in finale contro l’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022. Come successo un anno fa agli inglesi Bukayo Saka e Marcus Rashford dopo la sconfitta con l’Italia in finale a Euro 2020, i due giocatori sono stati presi di mira con insulti razzisti sotto le proprie foto pubblicate su Instagram.

LE PAROLE BAYERN PER COMAN