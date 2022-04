Tiro con l’arco, sette azzurri entrano nel tabellone principale di Antalya: Fregnan e Tonioli i migliori

by Daniele Forsinetti

Vanessa Landi - Foto World Cup Archery

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco ad Antalya sette azzurri su otto sono entrati nel tabellone principale. Tra gli uomini il migliore è stato Elia Fregnan, mentre tra le donne ha spiccato la prestazione di Marcella Tonioli. Fregnan ha chiuso al sesto posto con 702 punti in una classifica e al primo turno affronterà il francese Adrien Gontier. Federico Pagnoni, ventisettesimo con 593 punti, se la vedrà con lo sloveno Tim Jevsnik. Cinquantunesima posizione per Viviano Mior con il punteggio di 684 e al primo turno opposto all’atleta di Taipei Yuan Liu, mentre Marco Bruno con il suo sessantacinquesimo posto è il primo degli esclusi dal tabellone, eliminatorio. Nella gara a squadre gli azzurri Mior, Fregnan e Pagnoni hanno totalizzato 2079 punti.

La migliore delle azzurre è Marcella Tonioli, Trentesima piazza con due punti in meno rispetto alla compagna per Sara Ret, che al primo turno degli scontri sfiderà e rischia di incontrare subito dopo Sara Lopez. Chiude la prima giornata di gare con 667 punti e il trentasettesimo posto Irene Franchini che affronterà , mentre la quarta azzurra in gara Paola Natale, quarantesima con 665 punti, affronterà la turca Songul Lok. , posizione che permetterà all’Italia di evitare il primo turno e di passare direttamente agli ottavi dove sfiderà la Slovenia (Ellison, Brenk).

Tra le donne Tonioli ha chiuso ventitreesima con il punteggio di 679 e ora è attesa dal match con la tedesca Franziska Goeppel; trentesimo posto per Sara Ret, che al primo turno se la vedrà contro la francese Sandra Herve. Irene Franchini, trentasettesima, affronterà la spagnola Andrea Munoz. Con 2022 punti la squadra femminile formata da Tonioli, Ret e Franchini raggiunge la settima posizione e domani mattina sfiderà la Germania. Nel mixed team la coppia Marcella Tonioli ed Elia Fregnan gareggeranno anche nel mixed team dove partiranno dal decimo posto con 1381