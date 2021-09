Wta 125 Karlsruhe 2021: Trevisan batte Zanevska e raggiunge la finale

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Martina Trevisan ha raggiunto la finale del Wta 125 di Karlsruhe 2021, riuscendo a imporsi ai danni di Maryna Zanevska in tre set. Primo parziale in favore dell’azzurra per 6-3, la quale però ha subito una reazione tecnica e d’orgoglio della fiamminga, abile a pareggiare i conti con un solido 6-4 in suo favore. Terzo set particolarmente equilibrato e Trevisan a un passo dal crollo sul 4-3 belga e due palle break per Zanevska; straordinaria personalità della tennista toscana, determinata ad annullare le opportunità avversarie e successivamente letale nel nono game. Servizio perso a 0 da Zanevska, sofferente per il tennis mancino peculiare dell’azzurra, difensivo e di contrattacco nei momenti clou; rapido 5-4 italiano, trasformatosi in 6-4 dopo un game chiuso a 30. Trevisan ha conquistato dunque il pass per l’ultimo atto del torneo teutonico e sfiderà una tra Jacqueline Cristian e Mayar Sherif, entrambe avversarie alla portata della toscana. Best ranking raggiunto per l’atleta nostrana classe ’93, arrivata sino alla posizione 83 della classifica mondiale; settimana memorabile per Trevisan, dopo il secondo turno agli Us Open 2021.