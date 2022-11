Jannik Sinner ha confermato la sua programmazione per l’inizio della stagione 2023 sul circuito Atp. L’azzurro, alle prese con un infortunio alla mano che gli impedisce di essere in campo in queste ore a Malaga per le Finals di Coppa Davis, ufficializza la rinuncia alla United Cup. Decisivo anche il ruolo del “supercoach” Darren Cahill: “Darren è di Adelaide, quindi con lui e Simone (Vagnozzi, ndr) abbiamo deciso di iniziare la stagione da lì. Non giocherò la United Cup.”