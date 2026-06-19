Tennis su Sky e NOW, quattro tornei ATP e WTA dal 21 al 27 giugno: in onda anche lo speciale su Sinner

La settimana del grande tennis propone Maiorca, Eastbourne e Bad Homburg in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 19 giugno spazio anche allo speciale “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo”.

Il grande tennis continua su Sky e NOW

Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 21 a sabato 27 giugno saranno quattro i tornei trasmessi in diretta: due appuntamenti del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

Per il circuito ATP sono in programma l’ATP 500 Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, a Maiorca, in Spagna, e l’ATP 250 Lexus Eastbourne Open, a Eastbourne, nel Regno Unito.

Per il circuito WTA spazio invece al WTA 500 Bad Homburg Open powered by Solarwatt, in Germania, e al WTA 250 Lexus Eastbourne Open, sempre a Eastbourne.

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Sky Sport Tennis canale di riferimento

Sky Sport Tennis sarà il canale principale per seguire live, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match più importanti della settimana.

I clienti Sky potranno inoltre utilizzare Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile sul canale 203 premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connesso a Internet. Attraverso Sky Sport Plus sarà possibile accedere alle immagini in diretta dai campi dei tornei in onda su Sky e agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW sarà disponibile Extra Match, il servizio che offre canali aggiuntivi con immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.

Aggiornamenti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguire Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, con storie, analisi, retroscena e profili dei protagonisti del circuito.

Lo speciale “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo”

Da venerdì 19 giugno va in onda anche lo speciale Sky Sport “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo”, dedicato al trionfo di Jannik Sinner a Roma, 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta.

Il racconto passa attraverso backstage e immagini inedite di Sky Sport. Lo speciale sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e sarà disponibile anche on demand.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e NOW

Domenica 21 giugno

Sky Sport 251

dalle 11 il meglio dei tornei ATP 250 Maiorca/WTA 500 Bad Homburg

Lunedì 22 giugno

Sky Sport Tennis

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Martedì 23 giugno

Sky Sport Tennis

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 24 giugno

Sky Sport Tennis

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 25 giugno

Sky Sport Tennis

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix

dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 26 giugno

Sky Sport Tennis

alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Eastbourne

alle 13.30 – 2° semifinale WTA 250 Eastbourne

alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Eastbourne

alle 17 – 2° semifinale ATP 250 Eastbourne

Sky Sport Arena

alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Maiorca

alle 17.30 – 2° semifinale ATP 250 Maiorca

Sky Sport Max

alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg

alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg

Sky Sport 251

alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg

alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg

Sabato 27 giugno

Sky Sport Tennis

alle 13 – finale WTA 250 Eastbourne

alle 15.30 – finale ATP 250 Eastbourne

Sky Sport Arena

alle 15 – finale ATP 250 Maiorca

Sky Sport Max

alle 13 – finale WTA 500 Bad Homburg

La programmazione dello speciale “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo” su Sky e NOW

Venerdì 19 giugno

Alle 17 e alle 23 su Sky Sport Uno

Alle 20.30 su Sky Sport Tennis

Sabato 20 giugno

Alle 10.30, 19 e 22 su Sky Sport Tennis

Alle 11.40, 15.45, 20.00 e 22.30 su Sky Sport Uno

Domenica 21 giugno

Alle 8, 11, 17.30, 20.30 e 23 su Sky Sport Tennis

Alle 8.30 e 22.30 su Sky Sport Uno