Tennis su Sky e NOW, quattro tornei ATP e WTA dal 21 al 27 giugno: in onda anche lo speciale su Sinner

La settimana del grande tennis propone Maiorca, Eastbourne e Bad Homburg in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 19 giugno spazio anche allo speciale “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo”.
Il grande tennis continua su Sky e NOW
Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 21 a sabato 27 giugno saranno quattro i tornei trasmessi in diretta: due appuntamenti del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
Per il circuito ATP sono in programma l’ATP 500 Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, a Maiorca, in Spagna, e l’ATP 250 Lexus Eastbourne Open, a Eastbourne, nel Regno Unito.
Per il circuito WTA spazio invece al WTA 500 Bad Homburg Open powered by Solarwatt, in Germania, e al WTA 250 Lexus Eastbourne Open, sempre a Eastbourne.
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Sky Sport Tennis canale di riferimento
Sky Sport Tennis sarà il canale principale per seguire live, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match più importanti della settimana.
I clienti Sky potranno inoltre utilizzare Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile sul canale 203 premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connesso a Internet. Attraverso Sky Sport Plus sarà possibile accedere alle immagini in diretta dai campi dei tornei in onda su Sky e agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per i clienti NOW sarà disponibile Extra Match, il servizio che offre canali aggiuntivi con immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
Aggiornamenti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguire Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, con storie, analisi, retroscena e profili dei protagonisti del circuito.
Lo speciale “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo”
Da venerdì 19 giugno va in onda anche lo speciale Sky Sport “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo”, dedicato al trionfo di Jannik Sinner a Roma, 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta.
Il racconto passa attraverso backstage e immagini inedite di Sky Sport. Lo speciale sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e sarà disponibile anche on demand.
La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e NOW
Domenica 21 giugno
Sky Sport 251
dalle 11 il meglio dei tornei ATP 250 Maiorca/WTA 500 Bad Homburg
Lunedì 22 giugno
Sky Sport Tennis
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Martedì 23 giugno
Sky Sport Tennis
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 24 giugno
Sky Sport Tennis
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 25 giugno
Sky Sport Tennis
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix
dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 26 giugno
Sky Sport Tennis
alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Eastbourne
alle 13.30 – 2° semifinale WTA 250 Eastbourne
alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Eastbourne
alle 17 – 2° semifinale ATP 250 Eastbourne
Sky Sport Arena
alle 15 – 1° semifinale ATP 250 Maiorca
alle 17.30 – 2° semifinale ATP 250 Maiorca
Sky Sport Max
alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg
alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg
Sky Sport 251
alle 13 – 1° semifinale WTA 500 Bad Homburg
alle 15 – 2° semifinale WTA 500 Bad Homburg
Sabato 27 giugno
Sky Sport Tennis
alle 13 – finale WTA 250 Eastbourne
alle 15.30 – finale ATP 250 Eastbourne
Sky Sport Arena
alle 15 – finale ATP 250 Maiorca
Sky Sport Max
alle 13 – finale WTA 500 Bad Homburg
La programmazione dello speciale “Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo” su Sky e NOW
Venerdì 19 giugno
Alle 17 e alle 23 su Sky Sport Uno
Alle 20.30 su Sky Sport Tennis
Sabato 20 giugno
Alle 10.30, 19 e 22 su Sky Sport Tennis
Alle 11.40, 15.45, 20.00 e 22.30 su Sky Sport Uno
Domenica 21 giugno
Alle 8, 11, 17.30, 20.30 e 23 su Sky Sport Tennis
Alle 8.30 e 22.30 su Sky Sport Uno