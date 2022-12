Tennis: Auger-Aliassime premiato come miglior sportivo dell’anno in Canada

Félix Auger-Aliassime è stato premiato nel proprio Paese come miglior sportivo dell’anno. Un trionfo ottenuto soprattutto grazie alla vittoria della Coppa Davis. “Nel 2022, Félix ha dimostrato di essere tra i migliori giocatori del mondo. Il suo talento in campo è pari alla sua intelligenza e maturità fuori. Quest’anno ha dimostrato al mondo di essere un top player e siamo certi che le sue ambizioni saranno ancora più grandi per il 2023. I canadesi ricorderanno per sempre le sue vittorie cruciali nella corsa alla nostra prima Coppa Davis nella quale ha dimostrato di reggere molto bene la pressione. Merita pienamente questo riconoscimento“, ha dichiarato il responsabile tecnico di Tennis Canada, Guillaume Marx.