Qualificazioni Wta 1000 Madrid 2021: Trevisan e Paolini eliminate all’esordio

by Davide Triolo

Jasmine Paolini - Foto Courtesy of Wta Copa Colsanitas

Martina Trevisan e Jasmine Paolini non hanno superato il primo turno di qualificazione del Wta 1000 di Madrid 2021, sconfitte rispettivamente da Zarina Diyas per 2-6, 4-6 e da Nina Stojanovic per 4-6, 7-6(5), 4-6. Trevisan ha tentato di opporre resistenza al tennis esplosivo ed energico dell’avversaria kazaka, sebbene lo strapotere fisico dell’opponente abbia giocato un ruolo fondamentale nella contesa. Dopo il successo ai danni di Mihaela Buzarnescu nel confronto con la Romania, che ha comportato grande gioia per gli appassionati italiani, la tennista toscana non è riuscita nell’impresa di centrare l’ingresso nel main draw madrileno. Non esattamente la medesima dinamica per Paolini, ma epilogo identico; Stojanovic ha vinto un braccio di ferro intenso ed equilibrato, offrendo il meglio di sé nel corso di un durissimo terzo parziale. Insuccessi per entrambe le azzurre impegnate a Madrid, tra rimpianti e nuove consapevolezze.

