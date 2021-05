Internazionali BNL d’Italia 2021, Djokovic-Fritz interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti LIVE

by Giorgio Billone

Novak Djokovic - Credit: Starsportphoto

Pioggia al Foro Italico a Roma e così Djokovic-Fritz e le altre partite che si stavano giocando, valide per gli Internazionali BNL d’Italia 2021, sono interrotte. In questo articolo vi proponiamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteo dagli IBI, una sospensione che non ci voleva e che rischia di intasare il calendario. Al momento, dunque, il numero uno al mondo torna negli spogliatoi in attesa che smetta di piovere. 6-3 5-5 il punteggio al momento.

17.05 – Pioggia leggermente calata, ma ancora non ci sono le condizioni per riprendere a giocare. Secondo le previsioni meteo cesserà di piovere alle ore 19. Si attendono altri aggiornamenti dal Foro Italico