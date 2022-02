Atp Marsiglia 2022, Tsitsipas batte Gaston in due set e avanza ai quarti

by Andrea Bellini

Stefanos Tsitsipas - foto Ray Giubilo

Stefanos Tsitsipas fatica un po’ più del previsto ma batte Hugo Gaston in due set per 6-3 7-6(4) nella sfida valida per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Marsiglia 2022. Il numero 1 del seeding del torneo francese piazza subito uno strappo importante in avvio di primo set, portandosi rapidamente sul 3-0 e vedendosi annullare una palla break anche nel quarto game. Il padrone di casa numero 68 al mondo trova addirittura il break del pareggio nel settimo gioco, ma perde nuovamente il servizio nel proprio turno di battuta successivo, andando quindi a cedere il set in appena mezz’ora.

Ma il segnale alla partita è importante, visto che il secondo set viaggia sui binari dell’equilibrio nel punteggio, nonostante Gaston debba lungamente difendersi nei propri turni di battuta, che sono in generale molto più lunghi rispetto a quando batte il greco, che si vede anche annullare una palla break nel quinto game. Da questa fase dell’incontro, i turni di battuta diventano più facili anche per il francese, per cui si va al tiebreak. Gaston perde un solo punto in battuta, sul 3-2, ma con il servizio Tsitsipas piazza l’allungo decisivo per chiudere il match. Ai quarti di finale, il greco affronterà Safiullin.