Valladolid-Real Madrid stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv stasera Valladolid-Real Madrid, appuntamento della quindicesima giornata di Liga 2022/2023. E’ il momento di tornare in campo anche per la massima divisione spagnola e per i “Blancos”, che al momento coprono il ruolo di inseguitori nel testa a testa con il Barcellona in classifica. La squadra di Ancelotti ci aveva lasciati circa un mese e mezzo fa con un successo casalingo con il Cadice, e quest’oggi è attesa dalla trasferta nel nord-occidentale della Spagna. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:30 e il match sarà trasmesso su Dazn.