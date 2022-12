Sport in tv oggi, giovedì 29 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022. Si avvicina la fine dell’anno, ma anche il periodo delle vacanze non ferma lo sport. Sono infatti in programma quattro partite di Ligue 1 e tre di Liga, oltre agli ultimi tre quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1 di volley maschile. Per gli sport invernali invece grande protagonista lo sci alpino, con il Super-G maschile a Bormio e lo slalom speciale femminile a Semmering. Spazio anche al salto con gli sci: uomini impegnati a Oberstdorf, donne che invece gareggiano a Villach.