Sport in tv oggi, venerdì 9 dicembre: programma ed orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv oggi, venerdì 9 dicembre: il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi pianificati per la giornata odierna. Ritornano i Mondiali di calcio del Qatar con i primi due quarti di finale ovvero Croazia-Brasile ed Olanda-Argentina. Entra nel vivo un altro emozionante weekend di sport invernali. Protagonista anche l’Eurolega di basket ed il Mondiale per Club di volley. Riflettori puntati pure sul pattinaggio di figura nella tre giorni delle Finals di Torino. Di seguito il programma completo e nel dettaglio con tutti gli orari ed i canali televisivi.