Sport in tv oggi, venerdì 30 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, venerdì 30 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Si parte nella notte con il basket Nba dagli Usa e la United Cup di tennis in Australia. Nel primo pomeriggio spazio all’amichevole della Juventus contro lo Standard Liegi, per poi arrivare in tarda sera a quella del Milan con il PSV Eindhoven. Tanto spazio anche ai match di Liga 2022/23 e serata ricca di partite di calcio estero tra Spagna e Inghilterra. Non solo calcio però alla sera, infatti alle 20.30 Bologna e Reggio Emilia saranno protagoniste rispettivamente in Eurolega e in Serie A di basket.