Sport in tv oggi, sabato 3 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 3 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Partono gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, prosegue il weekend degli sport invernali e spiccano il biathlon e lo sci alpino. Non solo: tornano il basket e il volley come in ogni fine settimana, dunque programma estremamente fitto e ci sarà da divertirsi quest’oggi. Di seguito ecco allora il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.