Sport in tv oggi, sabato 26 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 26 novembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Inizia il weekend e si moltiplicano gli appuntamenti sportivi: dagli sport invernali alla Serie B, passando ovviamente per i Mondiali di calcio con le solite quattro partite, per non parlare del tennis con la semifinale di Coppa Davis dell’Italia. Di seguito il programma, gli orari ed i canali televisivi nel dettaglio.