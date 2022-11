Sport in tv oggi, mercoledì 30 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, mercoledì 30 novembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Gironi A e C di Serie C in campo, quattro match dei Mondiali e dunque è il calcio a farla da padrone, ma ecco anche lo spettacolo di volley e basket con le competizioni europee. Di seguito ecco il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.