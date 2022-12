Sport in tv oggi, mercoledì 28 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, mercoledì 28 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Torna l’NBA di notte, poi spazio allo sci sia al femminile che al maschile in mattinata. La sera è dedicata al calcio inglese con in campo il Manchester City e alla Ligue 1 francese con il Psg, amichevoli per il Lecce e per Monza e Torino che si sfidano tra loro. Di seguito il palinsesto tv completo.