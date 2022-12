Lo sport in tv di oggi, lunedì 12 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Si parte con il basket NBA nella notte, per concludere la giornata con i posticipi calcistici di Serie B e C. Nel mezzo lo ski cross. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.