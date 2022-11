Sport in tv oggi, giovedì 24 novembre: programma ed orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv oggi, giovedì 24 novembre: il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi pianificati per la giornata odierna. Proseguono i Mondiali di calcio in Qatar con la quinta giornata, che si concluderà con il big match tra il Brasile e la Serbia, due nazionali con tanti calciatori che militano nel nostro campionato. In mattinata gli occhi però sono su Malaga, dove scende in campo l’Italia di Coppa Davis per il match contro gli Stati Uniti. In serata proverà a reagire l’Olimpia Milano di basket in un match piuttosto complicato contro il Fenerbahce. Di seguito il programma completo con gli orari e la copertura televisiva nel dettaglio.