Sport in tv 20 giugno: Italia-USA di Nations League, MotoGP in Repubblica Ceca e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sabato ricchissimo di appuntamenti con l’Italia femminile del volley impegnata contro gli Stati Uniti in Nations League, il weekend del Motomondiale in Repubblica Ceca con qualifiche e Sprint Race e i Mondiali di calcio 2026. Da seguire anche il tennis con le semifinali di Halle, Queen’s e Berlino, il Giro d’Italia Next Gen e la Formula E. Come sempre, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

La giornata del 20 giugno offre un programma sportivo particolarmente intenso. L’Italia del volley femminile affronta gli Stati Uniti in una delle sfide più attese della Nations League, mentre gli appassionati dei motori potranno seguire una giornata decisiva del GP della Repubblica Ceca con le qualifiche e la Sprint della MotoGP. Grande attenzione anche al tennis sull’erba, al ciclismo con il Giro Next Gen e il Giro di Svizzera, oltre ai Mondiali di calcio che proseguono con Germania-Costa d’Avorio in prima serata.

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Sport in tv oggi, sabato 20 giugno

Volley femminile – Nations League

10.00 Italia-USA (DAZN, VBTV)

12.00 Paesi Bassi-Polonia (VBTV)

14.00 Giappone-Repubblica Dominicana (VBTV)

15.00 Cina-Brasile (VBTV)

15.30 Thailandia-Canada (VBTV)

18.30 Turchia-Germania (VBTV)

MotoGP – GP Repubblica Ceca

08.40 Moto3, prove libere 2

09.25 Moto2, prove libere 2

10.10 MotoGP, prove libere 2

10.50 MotoGP, qualifiche

12.45 Moto3, qualifiche

13.40 Moto2, qualifiche

15.00 MotoGP Sprint Race

Diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go e NOW. Qualifiche e Sprint visibili anche su TV8.

Tennis

12.00 WTA 500 Berlino, semifinali

12.00 WTA 250 Nottingham, semifinali

14.00 ATP 500 Queen’s, semifinali

15.00 ATP 500 Halle, semifinali

Ciclismo

09.55 Giro di Catalogna femminile, seconda tappa

10.30 Giro di Slovenia, quarta tappa

10.45 Giro di Svizzera femminile, cronometro

10.50 Giro d’Italia Next Gen, settima tappa

11.40 Giro di Occitania, terza tappa

13.30 Giro del Belgio, quarta tappa

14.57 Giro di Svizzera, cronometro individuale

Formula E

09.05 GP di Sanya, gara

Scherma – Europei

08.30 Sciabola maschile a squadre

09.00 Fioretto femminile a squadre

Softball – Mondiali

15.00 Italia-Australia

18.00 eventuale playoff di ripescaggio con presenza dell’Italia

Atletica

15.30 Campionati Italiani Societari – Finale Oro

Calcio – Mondiali 2026

19.00 Paesi Bassi-Svezia (DAZN)

22.00 Germania-Costa d’Avorio (Rai 1, Rai Play, DAZN)

Altri eventi

Judo, Grand Slam di Ulaanbaatar

Mountain Bike World Series

Nuoto di fondo Coppa del Mondo

Nuoto artistico Coppa del Mondo

SailGP ad Halifax

Rugby Top 14

Boxe con Michael Magnesi protagonista a Southampton

Beach Soccer Coppa Italia

Equitazione Global Champions Tour

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone una programmazione dedicata agli sport olimpici, ai documentari, alle produzioni originali e agli eventi federali italiani, disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Appuntamenti principali della giornata

12:17 – Tiro a Volo, 59° Campionato Europeo FITASC Sporting 2026

12:31 – Campionato Italiano Para Trap, Pescara 2026

13:45 – FITAV Villaggio Esercito, L’Aquila 2026

13:58 – Coppa del Mondo ISSF Trap Maschile, Almaty 2026

14:52 – Scienza dello Sport – Episodio 1

15:06 – Scienza dello Sport – Episodio 2

15:29 – Coppa del Mondo ISSF Skeet Femminile, Almaty 2026

16:29 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

17:33 – Casa Italia Milano Cortina 2026

17:49 – Coppa del Mondo ISSF Skeet Maschile, Tangeri 2026

19:20 – Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Campitello di Fassa 2026

20:54 – Titolo Italiano Superleggeri: Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli

21:00 – Dal Village alla Pedana by FITAV

23:41 – INSIDE – Vito Dell’Aquila

Programmazione disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.