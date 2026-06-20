Sport in tv 20 giugno: Italia-USA di Nations League, MotoGP in Repubblica Ceca e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sabato ricchissimo di appuntamenti con l’Italia femminile del volley impegnata contro gli Stati Uniti in Nations League, il weekend del Motomondiale in Repubblica Ceca con qualifiche e Sprint Race e i Mondiali di calcio 2026. Da seguire anche il tennis con le semifinali di Halle, Queen’s e Berlino, il Giro d’Italia Next Gen e la Formula E. Come sempre, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.
La giornata del 20 giugno offre un programma sportivo particolarmente intenso. L’Italia del volley femminile affronta gli Stati Uniti in una delle sfide più attese della Nations League, mentre gli appassionati dei motori potranno seguire una giornata decisiva del GP della Repubblica Ceca con le qualifiche e la Sprint della MotoGP. Grande attenzione anche al tennis sull’erba, al ciclismo con il Giro Next Gen e il Giro di Svizzera, oltre ai Mondiali di calcio che proseguono con Germania-Costa d’Avorio in prima serata.
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Sport in tv oggi, sabato 20 giugno
Volley femminile – Nations League
- 10.00 Italia-USA (DAZN, VBTV)
- 12.00 Paesi Bassi-Polonia (VBTV)
- 14.00 Giappone-Repubblica Dominicana (VBTV)
- 15.00 Cina-Brasile (VBTV)
- 15.30 Thailandia-Canada (VBTV)
- 18.30 Turchia-Germania (VBTV)
MotoGP – GP Repubblica Ceca
- 08.40 Moto3, prove libere 2
- 09.25 Moto2, prove libere 2
- 10.10 MotoGP, prove libere 2
- 10.50 MotoGP, qualifiche
- 12.45 Moto3, qualifiche
- 13.40 Moto2, qualifiche
- 15.00 MotoGP Sprint Race
Diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go e NOW. Qualifiche e Sprint visibili anche su TV8.
Tennis
- 12.00 WTA 500 Berlino, semifinali
- 12.00 WTA 250 Nottingham, semifinali
- 14.00 ATP 500 Queen’s, semifinali
- 15.00 ATP 500 Halle, semifinali
Ciclismo
- 09.55 Giro di Catalogna femminile, seconda tappa
- 10.30 Giro di Slovenia, quarta tappa
- 10.45 Giro di Svizzera femminile, cronometro
- 10.50 Giro d’Italia Next Gen, settima tappa
- 11.40 Giro di Occitania, terza tappa
- 13.30 Giro del Belgio, quarta tappa
- 14.57 Giro di Svizzera, cronometro individuale
Formula E
- 09.05 GP di Sanya, gara
Scherma – Europei
- 08.30 Sciabola maschile a squadre
- 09.00 Fioretto femminile a squadre
Softball – Mondiali
- 15.00 Italia-Australia
- 18.00 eventuale playoff di ripescaggio con presenza dell’Italia
Atletica
- 15.30 Campionati Italiani Societari – Finale Oro
Calcio – Mondiali 2026
- 19.00 Paesi Bassi-Svezia (DAZN)
- 22.00 Germania-Costa d’Avorio (Rai 1, Rai Play, DAZN)
Altri eventi
- Judo, Grand Slam di Ulaanbaatar
- Mountain Bike World Series
- Nuoto di fondo Coppa del Mondo
- Nuoto artistico Coppa del Mondo
- SailGP ad Halifax
- Rugby Top 14
- Boxe con Michael Magnesi protagonista a Southampton
- Beach Soccer Coppa Italia
- Equitazione Global Champions Tour
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Anche oggi Sportface TV propone una programmazione dedicata agli sport olimpici, ai documentari, alle produzioni originali e agli eventi federali italiani, disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.
Appuntamenti principali della giornata
- 12:17 – Tiro a Volo, 59° Campionato Europeo FITASC Sporting 2026
- 12:31 – Campionato Italiano Para Trap, Pescara 2026
- 13:45 – FITAV Villaggio Esercito, L’Aquila 2026
- 13:58 – Coppa del Mondo ISSF Trap Maschile, Almaty 2026
- 14:52 – Scienza dello Sport – Episodio 1
- 15:06 – Scienza dello Sport – Episodio 2
- 15:29 – Coppa del Mondo ISSF Skeet Femminile, Almaty 2026
- 16:29 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 17:33 – Casa Italia Milano Cortina 2026
- 17:49 – Coppa del Mondo ISSF Skeet Maschile, Tangeri 2026
- 19:20 – Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Campitello di Fassa 2026
- 20:54 – Titolo Italiano Superleggeri: Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli
- 21:00 – Dal Village alla Pedana by FITAV
- 23:41 – INSIDE – Vito Dell’Aquila
Programmazione disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.