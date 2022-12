PSG-Strasburgo oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Ligue 1 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv PSG-Strasburgo, sfida valida per la 16esima giornata della Ligue 1 2022/2023. Dopo la sosta per i Mondiali, riprende la marcia dei parigini verso il titolo, con la volontà di proseguire nella striscia di vittorie aperta lo scorso 16 ottobre. Di fronte, una squadra che fatica in classifica, essendo penultima e quindi in piena zona retrocessione, ma che a fine ottobre era stata in grado di fermare il Marsiglia sul 2-2. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 28 dicembre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV.