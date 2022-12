Pordenone-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pordenone-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la ventesima giornata di Serie C 2022/2023. E’ tempo di derby nel girone A, dove si scontrano i ramarri e gli alabardati nell’anticipo dell’ultimo turno di quest’anno. Ben diciotto i punti di distacco tra le due squadre. Appuntamento alle ore 14.30 di giovedì 22 dicembre, diretta tv su Sky Sport Calcio e streaming su Sky Go ma anche su Eleven Sports.

