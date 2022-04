Paolini-Cornet in tv oggi: orario, canale e diretta streaming BJK Cup 2022

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini, Indian Wells 2022 - foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini affronterà Alizé Cornet nel primo match di singolare tra Italia e Francia, match valido per i preliminari della BJK Cup 2022. Sarà la giocatrice toscana ad aprire le danze ad Alghero, sede di quest’importante confronto. Le due giocatrici hanno iniziato bene la stagione, ma non stanno vivendo un grande momento di forma. Nonostante il supporto del pubblico di casa, non sarà Paolini a scendere in campo con i favori del pronostico. Cornet conduce 2-0 nei precedenti.

SEGUI IL LIVE

ITALIA-FRANCIA: CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI

La sfida tra Paolini e Cornet andrà in scena oggi, venerdì 15 aprile, a partire dalle ore 14:00. La diretta televisiva dell’incontro in questione sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming altresì fruibile sul sito ufficiale dell’emittente, così come mediante la nota e innovativa piattaforma SuperTennix (necessario però un abbonamento sul portale di riferimento, se non tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-partita ai propri lettori.