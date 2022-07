Paolini-Bronzetti in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022

Jasmine Paolini dovrà vedersela con la connazionale Lucia Bronzetti in occasione del match valido come semifinale del Wta 250 di Palermo 2022. Derby italiano, quindi, sul rosso siciliano: la toscana ha infatti superato Nuria Parrizas Diaz ai quarti, mentre, durante lo stesso turno, la lombarda ha avuto la meglio su Caroline Garcia. Splendido risultato sia per le due atlete singolarmente che, complessivamente, per il movimento tennistico femminile; sullo scenario isolano, Paolini parte con i favori del pronostico per la maggiore esperienza maturata nel circuito maggiore. Impossibile però sottovalutare le potenzialità di Bronzetti, pragmatica e soprattutto determinata a farsi spazio nel tennis a grandi livelli. La sfida tra le azzurre si svolgerà oggi, sabato 23 luglio, non prima delle ore 20.00 sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece fruibili tramite il sito ufficiale dell’emittente e mediante la nota piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale ai propri lettori, seguendo Paolini-Bronzetti a Palermo.

