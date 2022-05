Olimpia Milano-Sassari stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 semifinale playoff 2022 basket Serie A1

by Andrea Bellini

Olimpia Milano, Mediolanum Forum - Foto Sportface

L’orario e come vedere in diretta A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Con una prova da grandissima squadra, gli uomini di coach Messina hanno vinto gara-1, e puntano ad allungare nel secondo incontro tra le mura amiche. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di lunedì 30 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale.

