Olbia-Lucchese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Olbia-Lucchese sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B i padroni di casa giocano per risalire la china e allontanarsi dalle zone calde della classifica, gli ospiti invece per mantenere il decimo posto, ultimo utile per giocare i playoff. Chi riuscirà a trionfare? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.

