LIVE – Olbia-Lucchese 1-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 86

Fischio d’inizio alle 17:30 per Olbia-Lucchese, match della diciannovesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Quattordici punti per l’Olbia, terzultima in classifica. C’è voglia di risollevare una classifica fin qui deludente, ma di fronte c’è la favorita Lucchese, decima forza del campionato. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Olbia-Lucchese 1-1 (38′ Quirini, 75′ La Rosa)

90′ + 8′ – Finisce qui. Tra Olbia e Lucchese è 1-1.

90′ + 3′ – Siamo a metà recupero. Altri 180 secondi alla fine.

89′ – Giallo per Pirola.

85′ – Ultimi 300 secondi, più recupero.

78′ – Ultimi cambi del match. Sono gli ospiti adesso a riprovare la manovra offensiva.

75′ – Pareggia l’Olbia!!! La Rosa con un diagonale preciso di destro: 1-1.

68′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

61′ – Finisce a terra Nanni in area di rigore. Nulla per l’arbitro, ma arrivano le proteste dell’Olbia.

53′ – Allarga troppo il braggio Nanni: ammonito.

46′ – Si riparte. Al via il secondo tempo del match.

45′ +1′ – Si chiude qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

42′ – Primo giallo per gli ospiti. Ammonito Tiritiello.

38′ – Vantaggio Lucchese!!! Quirini di testa su assist di Rizzo Pinna: 0-1.

34′ – Lucchese che attacca adesso. Due corner consecutivi, ma palloni sprecati.

30′ – Col destro Franco, ma para agevolmente Van Der Want.

23′ – Olbia sempre in avanti, ma il primo corner porta ad un nulla di fatto.

17′ – Primo giallo del match: ammonito Zanchetta.

11′ – Olbia più offensivo in questo inizio, nessuna azione da segnalare però.

1′ – Partiti. Al via li match tra Olbia e Lucchese.