Lazio-Porto in tv: data, orario e diretta streaming ritorno spareggi Europa League

by Giorgio Billone

Lo stadio Olimpico di Roma - Foto Antonio Fraioli

Lazio-Porto è il ritorno degli spareggi di Europa League 2021/2022 per l’accesso agli ottavi di finale: ecco di seguito le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della sfida. Dopo l’andata del Do Dragao, si torna a giocare all’Olimpico e in palio c’è il passaggio del turno: per i biancocelesti questa coppa può essere un intralcio, come ha detto Sarri, ma andare avanti conta molto. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 24 febbraio, diretta tv su Sky Sport Uno e diretta streaming su Sky Go, ma anche su Dazn.