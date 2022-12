Gubbio-Pontedera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Gubbio-Pontedera sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B scontro di altissima classifica tra la seconda in classifica che si trova a meno uno dalla vetta e i toscani quarti a loro volta staccati di tre punti rispetto agli umbri. Chi vincerà allo stadio Barbetti? Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.