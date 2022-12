Gelbison-Monopoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Gelbison-Monopoli sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C anticipo tra i campani, sorpresa del campionato, e i pugliesi invece parecchio in difficoltà rispetto alle attese. Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.