Pechino 2022 snowboard, Fischnaller al via nel gigante parallelo: “Pista dura, ci proverò”

by Sofia Cioli

Kevin Fischnaller - Foto Marco Trovati by Pentaphoto

“Pista e neve sono veramente durissime, degne di una gara di questa importanza”. Roland Fischnaller commenta così la pista sulla quale martedì 8 febbraio andrà in scena il gigante parallelo, con il 41enne che andrà a caccia dell’unica medaglia che ancora manca al suo ricchissimo palmarès fatto di 19 vittorie in Coppa del mondo, sei Coppe del mondo (di cui una generale) e un oro mondiale. “C’è da spingere dall’inizio alla fine, non esiste una curva dove puoi mollare un attimo, per cui saranno run impegnative, a cominciare dalle qualificazioni – aggiunge l’altoatesino – . Sono abbastanza sciolto e ci proverò, sono qui per questo, però i favoriti sono altri: dal coreano Sangho Lee agli austriaci e soprattutto il tedesco Stefan Baumeister, perchè traccerà il suo allenatore. E poi ci siamo noi, che siamo una squadra forte e competitiva, pronta a giocarsi ogni minima chance di podio”. In gara con Fischnaller anche Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Mirko Felicetti in campo maschile e Lucia Dalmasso e Nadya Ochner fra le donne.