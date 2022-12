Slalom femminile Sestriere 2022, risultati e classifica prima manche: guida Vlhova, Della Mea nona

Petra Vlhova guida dopo la prima manche dello slalom speciale femminile a Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. La slovacca ha chiuso in 58.51, davanti a Wendy Holdener e a Mikaela Shiffrin. La svizzera ha terminato la manche con 24 centesimi di ritardo, mentre l’americana ha accumulato 33 centesimi di troppo dalla testa.

Tra le azzurre grande manche di Lara Della Mea, nona ad 1.63 dalla testa con 1:00.14 come tempo di manche. Ottima prestazione poi di Anita Gulli, 22esima a 2.54 di distacco dalla testa. Bene anche Vera Tschurtschenthalter, 25esima ad 1.76 dalla testa, così come Lucrezia Lorenzi, 27esima a 1:01.44. Qualche difficoltà invece per Marta Rossetti, fuori a metà discesa, e Beatrice sola 40esima.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1. VLHOVA Petra SVK 58.51

2. HOLDENER Wendy SUI 58.75 (+0.24)

3. SHIFFRIN Mikaela USA 58.84 (+0.33)

4. DUERR Lena GER 59.00 (+0.49)

5. SWENN LARSSON Anna SWE 59.28 (+0.77)

6. LJUTIC Zrinka CRO 59.58 (+1.07)

7. MOLTZAN Paula USA 59.61 (+1.10)

8. NULLMEYER Ali CAN 59.97 (+1.46)

9. DELLA MEA Lara ITA 1:00.14 (+1.63)

10. DANIOTH Aline SUI 1:00.27 (+1.76)

22. GULLI ANITA ITA 1:01.05 (+2.54)

25. TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 1:01.32 (+2.78)

27. LORENZI Lucrezia ITA 1:01.44 (+2.93)

ELIMINATE:



40. SOLA Beatrice ITA 1:02.22 (+3.71)

ROSSETTI Marta ITA DNF