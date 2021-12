Sci alpino, start list Super-G femminile St.Moritz: pettorali e italiane in gara domenica 12 dicembre

by Michele Muzzarelli

Alpine Ski World Cup 2021/2022 Killington (USA), Sofia Goggia (ITA), 27/11/2021, Photo Gabriele Facciotti/Pentaphoto

La start list del secondo Super-G femminile di Saint Moritz, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino e in programma domenica 12 dicembre alle ore 10:30. Grande attesa ovviamente per Sofia Goggia, reduce da quattro podi consecutivi e battuta poche ore fa solo dalla padrona di casa Lara Gut. La bergamasca partirà con il pettorale 13, dopo tutte le principali avversarie dato che Shiffrin sarà la seconda a partire e le svizzere Suter, Gisin e Gut saranno tra il 5 e il 7. In casa Italia da segnalare anche il pettorale 9 di Federica Brignone, l’11 di Marta Bassino, il 17 di Elena Curtoni, il 20 di Francesca Marsaglia, il 21 di Nicol Delago. Di seguito la start list completa.

COME SEGUIRE LA GARA IN TV E STREAMING

La start list completa del Super-G di domenica 12 dicembre

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

break

11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

12 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

16 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

20 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

break

21 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

22 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

23 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

24 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

26 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

28 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

29 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

break

31 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

35 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

36 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

37 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

38 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

39 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

40 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

41 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

42 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

43 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

46 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

48 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer

49 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

50 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

51 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

52 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

53 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

54 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

55 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

56 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head