Sci alpino, Sofia Goggia: “Prima prova soddisfacente. Ci sono linee da limare”

Sofia Goggia è soddisfatta dopo il secondo posto nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a St. Moritz. Dopo i successi di Lake Louise, la campionessa azzurra ha fatto segnare il secondo miglior tempo a 32 centesimi dalla statunitense Isabella Wright, prima in 1’29″80: “Prima prova soddisfacente – spiega Goggia -, fino al numero 15 siamo scese tutte col buio, alcune con un po’ di vento, ma la visibilità era parecchio piatta e non si vedeva bene. A maggior ragione ho fatto un bel giro, son stata sui miei piedi, sui miei appoggi”. Poi aggiunge: “Ci sono delle linee da limare, però generalmente parlando ho fatto una discesa armoniosa. Nell’ultimo salto ho saltato più di 50 metri, e lì bisognerà capire un attimo per la gara in cui sicuramente arriveremo più veloci. Nel complesso una buona sciata, una buona prima prova con un buon feeling”.