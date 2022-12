Sci alpino, si apre la tre giorni di Semmering: Shiffrin vuole l’allungo in classifica generale, Bassino cerca il bis

La settimana che separa il Natale dal Capodanno come ogni anno ci regala tanti appuntamenti di Coppa del Mondo di sci alpino. Mentre gli uomini saranno in scena sullo “Stelvio” di Bormio, vedremo le donne impegnate in un’intensa tre giorni di gare a Semmering per chiudere il 2022. Si parte martedì 27 con il primo dei due giganti in programma, quello che recupera la cancellazione di Soelden, poi il 28 il secondo gigante, mentre il 29 sarà la volta di uno slalom.

Decisamente una grande opportunità per Mikaela Shiffrin di allungare sulla nostra Sofia Goggia nella classifica generale di CdM. La campionessa nativa del Colorado, attualmente con un margine di 105 punti sulla bergamasca, può fare incetta di punti in Austria, dove ha già vinto quattro volte sulla neve di Semmering.

IL PROGRAMMA

CLASSIFICA GENERALE

La quattro volte vincitrice della “sfera di cristallo” deve però guardarsi alle spalle dall’azione di svariate avversarie. Una di queste è senza dubbio Marta Bassino, che ha iniziato alla grande la sua stagione con il podio a Kellington e la straordinaria vittoria in casa al Sestriere. La piemontese ha tutte le intenzioni di difendere il pettorale rosso di leader della specialità dall’azione della svedese Sara Hector e proverà ad ottenere un bis su una pista che non le è mai stata particolarmente favorevole. Miglior risultato un quinto posto. Meno bene in questi primi due mesi di stagione Federica Brignone, che cercherà di salire su un podio che ormai manca da un po’ troppo tempo. Anche per lei la pista austriaca non evoca però bei ricordi, con una sesta piazza come miglior risultato in carriera.

Nello slalom finale del 28 ovviamente non può essere che considerata una potenziale favorita Wendy Holdener, che si è aggiudicata le ultime due gare di specialità. Potrebbe essere una vera e propria battaglia punto a punto tra lei e Shriffin, al momento appaiate in classifica di specialità.