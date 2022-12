Sci alpino, prova discesa femminile Lake Louise: quarto tempo per Goggia

Nina Ortlieb è stata nuovamente la più veloce nella terza ed ultima prova in vista della discesa femminile di Lake Louise (Canada). L’austriaca ha chiuso la sessione realizzando il tempo di 1’48″79, con il quale ha superato di 33 centesimi la campionessa olimpica della specialità Corinne Suter, mentre la slovena Ilka Stuhec è finita terza a 58 centesimi. In casa Italia quarto tempo per Sofia Goggia. “Ho fatto tutto abbastanza bene, a parte forse un passaggio nella zona centrale, si tratta solamente di mettere tutti i pezzi insieme nei prossimi giorni e spingere a tavoletta”, le sue parole. Si è confermata competitiva anche Nicole Delago. La gardenese è finita tredicesima, mostrando miglioramenti rispetto ai giorni precedenti, mentre la sorella Nadia si è piazzata ventiseiesima, due posizioni davanti a Laura Pirovano. Più lontane Marta Bassino ed Elena Curtoni (trentaduesime a pari merito), con Federica Brignone trentasettesima, Karoline Pichler trentanovesima e Roberta Melesi quarantesima.