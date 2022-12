Salto con gli sci, Villach 2022: Pinkelnig trionfa dal trampolino HS98, Jessica Malsiner in top-20

L’austriaca Eva Pinkelnig trionfa sul trampolino HS98 di casa e si aggiudica la gara della tappa di coppa del mondo di salto con gli sci di Villach 2022. La padrona di casa, dopo aver dominato ieri nelle qualificazioni, si conferma quest’oggi e ottiene il miglior punteggio in prima e seconda manche, sbaragliando la concorrenza con un punteggio di 257.9 che le consente di fare il vuoto. E’ distante infatti quasi dieci punti la seconda classificata, la norvegese Anna Odine Stroem, terzo posto invece per la slovena Nika Kriznar. A chiudere la top-10, invece, due delle potenziali favorite, la tedesca Katharina Althaus e la slovena Ursa Bogataj, che pagano entrambe un primo salto negativo e una rimonta nel secondo round non però sufficiente in chiave podio.

Discreta la prova delle azzurre, rappresentante nel secondo round dalle sorelle Malsiner. Jessica si piazza in top-20 con un diciannovesimo posto frutto di 218.1 punti complessivi e tutto sommato due salti discreti e simili tra loro, Lara è invece ventiduesima e chiude con 215 punti. Entrambe hanno recuperato tre posizioni con il secondo salto rispetto al primo.